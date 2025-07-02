Heboh! Jamaah Haji Pulang ke Indonesia Bawa Boneka Unta hingga Pakai Baju Blink-Blink

VIRAL di media sosial momen-momen unik jamaah haji Makassar saat pulang dari tanah suci. Banyak dari mereka yang membawa pernak-pernik, mulai dari boneka unta, memakai perhiasan hingga menggunakan busana blink-blink.

Ketika jamaah haji sampai di tanah air biasanya akan dihiasi dengan momen haru. Namun, berbeda dengan jamaah haji asal Makassar, setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin mereka justru tampil glamor dan membawa buah tangan yang unik-unik.

Melalui unggahan di Tiktok @ravidhams, Rabu (2/7/2025), para jamaah haji perempuan tampak mengenakan pakaian glamor. Pakaian tersebut berupa jubah panjang dengan hiasan berkilauan, berwarna cerah dan mencolok. Beberapa dari mereka juga melengkapi penampilan dengan aksesoris seperti kacamata untuk bergaya, bros, hingga perhiasan. Namun, sebagian dari mereka mengaku bahwa perhiasan yang mereka gunakan bukanlah berasal dari emas asli.

Unggahnya pun langsung bikin netizen salah fokus, banyak yang mengomentari outfit hingga perhiasan yang mereka pakai.

“Itu mau haji apa mau kondangan,” tulis @maw**

“Rombongan Ratu Joda, slay,” tulis @efa**

Rupanya, outfit yang mereka kenakan ternyata busana kebesaran khas Bugis atau disebut dengan Mispa. Baju tersebut memang sudah mereka bawa dari sebelum berangkat haji. Menariknya, Mispa memang digunakan sebagai simbol seseorang telah menunaikan ibadah haji.