Keluarga Bakal Badal Haji untuk Vidi Aldiano Tahun Ini

JAKARTA - Almarhum Vidi Aldiano seharusnya menjalankan ibadah haji tahun ini. Bahkan, ayahnya, Harry Kiss, mengungkapkan bahwa visa haji sang anak telah terbit.

Meski telah tiada, pihak keluarga sepakat untuk tetap menjalankan kewajiban tersebut melalui mekanisme Badal Haji.

“Sudah diurus sama Bu Besba (istri saya), badal haji,” ungkap Harry Kiss saat ditemui di pemakaman belum lama ini.

Menurut Harry, seluruh administrasi keberangkatan sebenarnya sudah siap sebelum Vidi berpulang.

“Vidi sendiri itu sebetulnya visa hajinya sudah keluar. Harusnya tahun ini berangkat,” ucapnya.