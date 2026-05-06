Viral! Cewek Ini Turun 21 Kg Gara-Gara Dibilang Mirip Artis

JAKARTA – Kisah transformasi seorang wanita asal Zhejiang mendadak viral di media sosial. Ia berhasil menurunkan berat badan hingga 21 kilogram hanya dalam waktu empat bulan, setelah mendapat komentar dari temannya yang menyebut dirinya akan terlihat seperti aktris Yang Mi jika lebih kurus.

Wanita yang dikenal dengan nama akun taozichibubao itu awalnya memiliki berat badan sekitar 64 kg. Setelah menjalani proses diet dan olahraga ketat, berat badannya turun menjadi sekitar 42,5 kg dengan tinggi 156 cm.

Ia mengaku motivasi awalnya datang dari candaan sang sahabat. “Kurangi berat badanmu dan kamu akan terlihat seperti Yang Mi,” ujar temannya.

Sebelum menjalani program diet, ia menggambarkan kondisi tubuhnya cukup berbeda. Perutnya disebut “seperti bola” dan punggungnya “seperti beruang”. Ia juga memiliki dagu ganda yang membuatnya kurang percaya diri.

Selama proses penurunan berat badan, ia melakukan perubahan besar pada gaya hidup. Selain rutin berolahraga, ia juga mengatur pola makan secara ketat, termasuk menghindari makanan favoritnya.