Daftar Jenis Vaksin Penting yang Dibutuhkan Orang Dewasa, Nomor 1 Influenza

JAKARTA – Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga membutuhkan vaksinasi untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit serius. Pemberian vaksin pada orang dewasa umumnya disesuaikan dengan usia, pekerjaan, gaya hidup, hingga rencana perjalanan ke daerah tertentu.

Mengacu pada rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, berikut jenis vaksin penting yang sebaiknya dimiliki orang dewasa:

Daftar Vaksin Penting untuk Orang Dewasa

1. Vaksin Influenza

Influenza merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular. Virus ini sering bermutasi, sehingga vaksinasi perlu dilakukan setiap tahun.

Vaksin ini dapat mengurangi risiko terkena flu hingga setengahnya, serta menekan gejala berat jika tetap terinfeksi. Ibu hamil juga dianjurkan mendapatkan vaksin ini.

2. Vaksin Tdap/TD

Vaksin ini melindungi dari:

Tetanus

Difteri

Pertusis

Vaksin diberikan setiap 10 tahun sekali atau pada setiap kehamilan untuk mencegah penularan ke bayi.

3. Vaksin Varisela (Cacar Air)