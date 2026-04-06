Anak Didiagnosa ADHD dan Autisme Ringan, Inara Rusli: Patah Hatiku

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli yang kini berganti nama panggung menjadi Inara Sati, kembali mengungkap cobaan hidup di tengah konflik rumah tangga yang kian pelik.

Dalam sebuah tayangan YouTube, ia mengungkapkan bahwa dua putranya didiagnosis sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK).

"Saat itu aku baru dapat diagnosisnya bahwa anak aku yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada autisme ringan. Jadi kayak patah hatinya tuh bertubi-tubi sih," ungkap Inara Rusli, dikutip dari kanal YouTube Kacamata Nanda, Senin (6/4/2026).

Inara mengakui kabar ini membuat kondisinya semakin berat lantaran hadir di tengah konflik rumah tangganya.

Momen Berat bagi Inara

Apalagi, ia belakangan sempat terpisah dengan anak setelah dibawa sang mantan, Virgoun.

"Momen paling berat itu ketika enggak bisa ada di samping anak ketika mereka sakit. Ada luka yang kita enggak bisa ceritakan, ada luka yang harus kita tahan sendiri. Jadi itu yang paling sesak," ucapnya.

Setelah anak-anak kembali ke pelukannya, Inara fokus pada pengobatan dan terapi rutin. Ia pun bersyukur mulai melihat perkembangan positif pada kedua putranya tersebut.