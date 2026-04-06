Inara Rusli Bersyukur Lihat Perkembangan Anak Usai Didiagnosis ADHD hingga Autisme Ringan

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli mengungkap kondisi terkini kedua putranya usai didiagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) hingga autisme ringan.

Sebagai ibu, Inara mengaku tengah fokus mendampingi sang anak untuk rutin menjalani terapi. Ia pun bersyukur upayanya membuahkan hasil drastis.

"Anak aku yang nomor dua yang ADHD, dia jadi jauh bisa lebih mendengarkan, lebih fokus ketika aku ngomong sama dia. Yang nomor tiga autisme ringan," kata Inara Rusli, dikutip dari kanal YouTube Kacamata Nanda pada Senin (6/4/2026).

"Alhamdulillah hari ini udah banyak progres, udah bisa eye contact lebih lama," tambah Inara.

Inara merasa diagnosis sang anak menjadi titik terendahnya dalam hidup. Apalagi, hal ini datang di tengah konflik rumah tangga yang kian pelik.