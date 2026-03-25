JAKARTA – Setelah momen Idul Fitri berakhir, tak sedikit orang merasa malas kembali ke rutinitas. Perasaan ini ternyata cukup umum dan dikenal dengan istilah holiday blues.
Melansir berbagai sumber, holiday blues adalah kondisi emosional yang muncul setelah liburan usai. Seseorang bisa merasakan sedih, cemas, kesepian, hingga kehilangan semangat karena harus kembali ke aktivitas seperti bekerja atau sekolah.
Selama liburan, banyak orang merasakan kebahagiaan karena berkumpul dengan keluarga, bepergian, atau terbebas dari tekanan pekerjaan. Ketika momen itu berakhir, muncul “kekosongan” yang memicu perubahan suasana hati.
Meski begitu, kondisi ini umumnya bersifat sementara dan bukan gangguan mental serius. Namun, tetap perlu diwaspadai jika mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Beberapa tanda yang sering dirasakan, antara lain: