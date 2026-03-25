HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Holiday Blues? Kondisi yang Sering Muncul Usai Libur Lebaran

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |16:44 WIB
Apa Itu Holiday Blues? Kondisi yang Sering Muncul Usai Libur Lebaran
Apa Itu Holiday Blues? Kondisi yang Sering Muncul Usai Libur Lebaran (Foto: Canva)
JAKARTA – Setelah momen Idul Fitri berakhir, tak sedikit orang merasa malas kembali ke rutinitas. Perasaan ini ternyata cukup umum dan dikenal dengan istilah holiday blues.

Melansir berbagai sumber, holiday blues adalah kondisi emosional yang muncul setelah liburan usai. Seseorang bisa merasakan sedih, cemas, kesepian, hingga kehilangan semangat karena harus kembali ke aktivitas seperti bekerja atau sekolah.

Kenapa Holiday Blues Bisa Terjadi?

Selama liburan, banyak orang merasakan kebahagiaan karena berkumpul dengan keluarga, bepergian, atau terbebas dari tekanan pekerjaan. Ketika momen itu berakhir, muncul “kekosongan” yang memicu perubahan suasana hati.

Meski begitu, kondisi ini umumnya bersifat sementara dan bukan gangguan mental serius. Namun, tetap perlu diwaspadai jika mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Gejala Holiday Blues

Beberapa tanda yang sering dirasakan, antara lain:

  • Mood mudah berubah
  • Rasa cemas atau gelisah
  • Mudah lelah
  • Kehilangan motivasi
  • Merasa sedih tanpa alasan jelas

Cara Mengatasinya

