8 Penyakit yang Kerap Mengintai Pasca Lebaran

JAKARTA – Momen Idul Fitri identik dengan berbagai hidangan lezat seperti opor, rendang, hingga kue manis. Namun, konsumsi berlebihan tanpa kontrol bisa memicu berbagai gangguan kesehatan.

Pola makan yang tidak terjaga, kurang istirahat, hingga aktivitas berlebihan menjadi faktor utama munculnya penyakit pasca Lebaran. Berikut beberapa penyakit yang perlu diwaspadai:

Penyakit yang Mengintai Usai Lebaran

1. Faringitis

Radang tenggorokan ditandai dengan rasa perih dan nyeri saat menelan. Kondisi ini sering terjadi akibat konsumsi makanan terlalu panas, dingin, atau pedas secara berlebihan.

2. Kolesterol Tinggi