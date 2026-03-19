HOME WOMEN HEALTH

Kenali Hidden Hunger, Anak Aktif Cerita tapi Nutrisi Tak Tercukupi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |10:59 WIB
Kenali <i>Hidden Hunger</i>, Anak Aktif Cerita tapi Nutrisi Tak Tercukupi
Kenali {Hidden Hunger}, Anak Aktif Cerita tapi Nutrisi Tak Tercukupi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Anak yang aktif dan ceria ternyata belum tentu nutrisinya tercukupi. Ini yang disebut dengan hidden hunger. Apa itu? 

Ternyata 1 dari 2 anak Indonesia mengalami hidden hunger, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan mikronutrien meskipun asupan makanan terlihat cukup. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh, energi, dan konsentrasi anak, seperti mudah sakit, lemas, dan tidak fokus. 

Jika berlangsung lama, kekurangan mikronutrien juga berpotensi menghambat perkembangan tumbuh kembang anak, seperti berat dan tinggi badan yang kurang optimal. Karena itu, memastikan kebutuhan vitamin dan mineral anak terpenuhi menjadi hal yang penting bagi orangtua.

Vitamin dan Mineral Penting untuk Mencegah Hidden Hunger pada Anak, seperti dikutip dari Tentang Anak, Minggu (22/3/2026). 

Vitamin A

Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan fungsi penglihatan anak, terutama dalam kondisi cahaya redup. Selain itu, vitamin ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga anak lebih terlindungi dari infeksi.

Vitamin B Kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, B7, dan B12)

Vitamin B kompleks memiliki peran besar dalam mengubah makanan menjadi energi, sehingga membantu anak tetap aktif sepanjang hari.

Vitamin B1 (tiamin) membantu fungsi saraf dan metabolisme energi.
Vitamin B2 (riboflavin) berperan dalam menjaga kesehatan kulit serta membantu produksi energi.
Vitamin B3 (niasin) mendukung fungsi saraf dan sistem pencernaan.
Vitamin B5 (asam pantotenat) membantu produksi hormon serta metabolisme nutrisi.
Vitamin B6 berperan dalam perkembangan otak serta membantu pembentukan sel darah merah.
Vitamin B7 (biotin) mendukung kesehatan rambut, kulit, dan metabolisme nutrisi.
Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan mendukung fungsi saraf serta perkembangan otak anak.

Kombinasi vitamin B kompleks sangat penting untuk membantu pertumbuhan, energi, dan fungsi tubuh anak secara optimal.

 

Telusuri berita women lainnya
