4 Jus Alami yang Membantu Menurunkan Kolesterol dengan Cepat

JAKARTA – Setelah menikmati berbagai hidangan bersantan saat Lebaran, menjaga kadar kolesterol menjadi hal penting. Salah satu cara alami yang bisa dilakukan adalah dengan mengonsumsi jus buah dan sayur yang kaya nutrisi.

Beberapa jenis jus diketahui mampu membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL). Agar hasilnya maksimal, sebaiknya minuman ini dikonsumsi tanpa tambahan gula.

Jus Penurun Kolesterol

1. Jus Bit dan Delima

Kombinasi buah bit dan delima dikenal baik untuk kesehatan jantung. Bit membantu proses detoksifikasi tubuh, terutama pada hati dan ginjal, serta dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sementara itu, delima mengandung antioksidan yang berperan dalam menekan kadar kolesterol jahat.

Untuk penyajian, kedua bahan ini bisa diblender bersama. Tambahkan es batu jika ingin sensasi segar, namun hindari gula tambahan agar manfaatnya tetap optimal.