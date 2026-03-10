5 Tips Mengelola Uang THR Anak dengan Bijak

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, anak-anak biasanya menerima THR atau “salam tempel” dari keluarga. Selain menjadi momen menyenangkan bagi anak, uang THR juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengenalkan literasi keuangan sejak dini.



Agar uang tersebut tidak langsung habis untuk hal konsumtif, orang tua bisa mengajarkan cara mengelola uang secara sederhana namun bermanfaat untuk masa depan anak. Berikut beberapa tips mengelola uang THR anak dengan bijak:



- Ajarkan Anak Tentang Konsep Uang



Anak-anak usia sekitar empat tahun sudah mulai memahami konsep dasar uang. Orang tua bisa mengenalkan empat hal penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pemasukan, pengeluaran, menabung, dan berbagi.



Selain itu, ajarkan anak mengenali berbagai pecahan uang serta nilai yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini dapat membantu anak membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini.



- Buka Tabungan



THR bisa menjadi momen yang tepat untuk membuka rekening tabungan anak. Dengan memiliki tabungan sendiri, anak dapat belajar menyisihkan uang serta memahami pentingnya menabung untuk kebutuhan di masa depan.



Selain sebagai sarana edukasi keuangan, tabungan juga dapat membantu orang tua menyiapkan dana untuk kebutuhan anak di kemudian hari.



- Ajak Anak dalam Keputusan Keuangan



Agar anak merasa memiliki tanggung jawab terhadap uangnya, libatkan mereka saat membuat keputusan keuangan. Misalnya dengan berdiskusi mengenai berapa uang yang akan ditabung, digunakan untuk membeli sesuatu, atau disisihkan untuk berbagi.



- Ajarkan Konsep Berbagi



