Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Tips Mengelola Uang THR Anak dengan Bijak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |18:05 WIB
5 Tips Mengelola Uang THR Anak dengan Bijak
5 Tips Mengelola Uang THR Anak dengan Bijak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, anak-anak biasanya menerima THR atau “salam tempel” dari keluarga. Selain menjadi momen menyenangkan bagi anak, uang THR juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengenalkan literasi keuangan sejak dini.


Agar uang tersebut tidak langsung habis untuk hal konsumtif, orang tua bisa mengajarkan cara mengelola uang secara sederhana namun bermanfaat untuk masa depan anak. Berikut beberapa tips mengelola uang THR anak dengan bijak:


- Ajarkan Anak Tentang Konsep Uang


Anak-anak usia sekitar empat tahun sudah mulai memahami konsep dasar uang. Orang tua bisa mengenalkan empat hal penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pemasukan, pengeluaran, menabung, dan berbagi.


Selain itu, ajarkan anak mengenali berbagai pecahan uang serta nilai yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini dapat membantu anak membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini.  


- Buka Tabungan


THR bisa menjadi momen yang tepat untuk membuka rekening tabungan anak. Dengan memiliki tabungan sendiri, anak dapat belajar menyisihkan uang serta memahami pentingnya menabung untuk kebutuhan di masa depan.


Selain sebagai sarana edukasi keuangan, tabungan juga dapat membantu orang tua menyiapkan dana untuk kebutuhan anak di kemudian hari.  


- Ajak Anak dalam Keputusan Keuangan


Agar anak merasa memiliki tanggung jawab terhadap uangnya, libatkan mereka saat membuat keputusan keuangan. Misalnya dengan berdiskusi mengenai berapa uang yang akan ditabung, digunakan untuk membeli sesuatu, atau disisihkan untuk berbagi. 


- Ajarkan Konsep Berbagi


 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205361/rupiah-0Bui_large.jpg
Awas Boros! Ini 5 Cara Cerdas Mengelola THR agar Tidak Cepat Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/612/2796255/5-prioritas-alokasi-keuangan-setelah-dapat-thr-2a4rWxLbNj.jpg
5 Prioritas Alokasi Keuangan setelah Dapat THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407734/tips-bijak-kelola-thr-lebaran-langsung-bayar-zakat-ya-PBL5BmJLbm.jpg
Tips Bijak Kelola THR Lebaran, Langsung Bayar Zakat Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407676/perlu-tahu-ini-sejarah-thr-yang-didapat-pekerja-setiap-jelang-lebaran-atgN379jLv.jpg
Perlu Tahu, Ini Sejarah THR yang Didapat Pekerja Setiap Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407671/beda-dengan-indonesia-belanda-beri-thr-untuk-pekerja-yang-liburan-mhz8Npggns.jpg
Beda dengan Indonesia, Belanda Beri THR untuk Pekerja yang Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/02/612/2404331/4-cara-paling-tepat-habiskan-thr-beli-baju-baru-salah-satunya-tq45orCj3G.jpg
4 Cara Paling Tepat Habiskan THR, Beli Baju Baru Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement