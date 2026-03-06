Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Awas Boros! Ini 5 Cara Cerdas Mengelola THR agar Tidak Cepat Habis

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |14:41 WIB
Awas Boros! Ini 5 Cara Cerdas Mengelola THR agar Tidak Cepat Habis
Awas Boros! Ini 5 Cara Cerdas Mengelola THR agar Tidak Cepat Habis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu pemasukan tambahan yang paling dinanti menjelang Lebaran. Banyak orang memanfaatkan uang ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari belanja hingga persiapan hari raya.

Namun, tidak sedikit yang justru menghabiskan THR tanpa perencanaan yang jelas. Akibatnya, uang tersebut cepat habis dan tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Agar THR tidak hanya “numpang lewat”, penting untuk mengelolanya secara bijak. Dengan pengaturan yang tepat, dana tersebut juga bisa disisihkan untuk tabungan atau kebutuhan lain yang lebih penting.

Berikut beberapa cara mengatur THR agar penggunaannya lebih bermanfaat.

1. Prioritaskan Membayar Tagihan

Jika memiliki kewajiban pembayaran seperti cicilan atau tagihan bulanan, sebaiknya gunakan sebagian THR untuk melunasinya terlebih dahulu. Cara ini membantu mengurangi beban keuangan sekaligus mencegah pengeluaran yang tidak perlu.

      
