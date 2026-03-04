Hindari Maag, Jangan Tidur atau Rebahan Setelah Makan Berat

JAKARTA - Maag dan begah menjadi gangguan yang rentan kambuh saat berpuasa. Hal tersebut bisa diakibatkan pola dan porsi makan yang tidak teratur atau konsumsi makanan yang kurang sehat. Obat maag sendiri sering menjadi solusi pilihan saat gangguan lambung tersebut menyerang.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam unggahan videonya di akun Instagram menyebut bahwa mengonsumsi obat maag bagi penderita memang sangat dianjurkan. Obat tersebut dapat diminum saat sahur dan berbuka agar penyakit tersebut tidak kambuh saat menjalani ibadah puasa.

“Siapa yang sering minum ini supaya tidak maag saat puasa? Memang perlu ya kita minum obat ini. Kalau kamu punya riwayat maag memang harus wajib minum. Minumnya pada saat sahur dan pada saat buka puasa. Tapi kalau enggak, enggak perlu ya,” ungkap Budi dalam unggahan videonya, dikutip Selasa (3/3/2026).

Namun, menurut dia, ada cara lain yang bisa dilakukan agar tubuh terhindar dari maag atau begah saat berpuasa tanpa minum obat. Tidak tidur atau rebahan setelah makan menjadi tips paling utama.

“Ini saya berikan tiga tips buat kalian agar enggak begah pada saat puasa. Yang pertama, jangan tidur atau rebahan langsung sesudah makan,” ucap dia.