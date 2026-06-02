Menkes Siapkan Kebijakan Baru, Skrining dan Pengobatan Hepatitis Bisa di Puskesmas

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berencana memperluas layanan skrining dan pengobatan Hepatitis B hingga ke puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap deteksi dini dan terapi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu rujukan ke rumah sakit.

Rencana tersebut disampaikan Budi saat menghadiri talkshow Hari Kesehatan Hati Sedunia 2026 bertajuk Solid Habits, Strong Liver di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, jumlah penderita Hepatitis B di Indonesia masih sangat besar sehingga dibutuhkan pendekatan layanan yang lebih luas hingga tingkat fasilitas kesehatan primer.

Budi mencontohkan Thailand sebagai salah satu negara yang dinilai berhasil menangani Hepatitis B melalui penguatan layanan kesehatan di tingkat primer.

“Kemarin saya ke Thailand. Itu salah satu best practice di dunia. Pemberian obat Hepatitis B bisa dilakukan di puskesmas karena jumlah pasiennya jutaan,” kata Budi.

Diperluas ke Puskesmas

Menurutnya, tidak realistis jika seluruh penanganan pasien Hepatitis B hanya bergantung pada rumah sakit. Karena itu, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan kebijakan agar pemeriksaan awal dan pengobatan kasus-kasus yang tidak kompleks dapat dilakukan langsung di puskesmas.