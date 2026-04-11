Wamenkes Ungkap Peluang Hidup Pasien Sirosis yang Lakukan Transplantasi Hati

JAKARTA - Penyakit hati masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi seperti sirosis, gagal hati, hingga kanker hati sering kali datang tanpa gejala awal yang jelas dan baru terdeteksi saat sudah parah.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan prosedur transplantasi bisa menjadi harapan hidup bagi pasien karena memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi.

“Transplantasi ini penting karena beberapa penyakit yang ada itu terapi definitifnya atau terapi terakhirnya atau terapi satu-satunya untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan melakukan transplantasi,” ungkap Dante di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2026).

Wamen Dante menjelaskan beberapa kasus sirosis hepatis di Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi. Tindakan transplantasi ini pun dapat menjadi penolong bagi para pasien.

“Sirosis hepatis atau sirosis hati ini menempati urutan ketiga kematian terbesar di Indonesia dan kebanyakan karena infeksi hepatitis B,” papar Wamen Dante.