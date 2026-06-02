Menkes: Pasien Hantavirus di RSPI Sudah Pulang

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pasien Hantavirus yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Pemerintah juga memastikan tidak ditemukan penularan kepada orang lain setelah dilakukan pelacakan kontak.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai menghadiri acara Talkshow Hari Kesehatan Hati Sedunia 2026 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Sudah, sudah pulang,” kata Budi.

Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi perhatian setelah pemerintah Indonesia menerima informasi dari otoritas kesehatan Inggris mengenai seorang warga negara Inggris yang datang ke Indonesia untuk bekerja dan teridentifikasi terkait Hantavirus.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pemerintah segera melakukan langkah antisipasi dengan mengisolasi pasien dan memberikan penanganan di RSPI Sulianti Saroso.

“Jadi itu memang orang yang teridentifikasi pernah di-warning dari pemerintah Inggris bahwa ada satu orang Inggris yang datang ke Indonesia karena bekerja,” ujarnya.

“Jadi begitu kita tahu, kita sudah isolasi, kita taruh di RSPI, dan kita identifikasi ternyata tidak ada penularan,” tambahnya.

Tidak Ada Penularan Hantavirus