Apa Saja Perbedaan Virus Ebola dengan Hantavirus?

JAKARTA - Virus Ebola dan hantavirus kembali menjadi perhatian dunia setelah munculnya wabah di sejumlah wilayah. Meski sama-sama dapat menyebabkan penyakit serius, kedua virus ini memiliki perbedaan dari sisi penularan, gejala, hingga tingkat penyebarannya.

Direktur Jenderal World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan hantavirus di kapal pesiar MV Hondius sebagai bagian dari tantangan kesehatan global yang masih terus terjadi.

Perbedaan Virus Ebola dan Hantavirus

Menurut WHO, Ebola merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dari keluarga filovirus dan dikenal memiliki tingkat kematian yang tinggi. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, air liur, keringat, atau cairan tubuh lainnya.

Sementara itu, hantavirus berasal dari kelompok virus yang ditularkan hewan pengerat, terutama tikus. Penularan umumnya terjadi ketika manusia menghirup partikel dari urine, air liur, atau kotoran tikus yang terkontaminasi virus.

Dari sisi gejala, Ebola biasanya diawali dengan demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, hingga perdarahan pada kasus berat. Penyakit ini dapat berkembang cepat dan menyebabkan kerusakan organ serius.

Berbeda dengan Ebola, hantavirus lebih sering menyerang sistem pernapasan atau ginjal. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, batuk, sesak napas, hingga gangguan fungsi ginjal pada kondisi tertentu.

Perbedaan lain terletak pada tingkat penyebaran. Ebola dapat menular antarmanusia melalui kontak erat dengan penderita atau jenazah pasien yang terinfeksi. Karena itu, wabah Ebola sering memicu penularan dalam komunitas maupun fasilitas kesehatan.