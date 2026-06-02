HOME WOMEN HEALTH

Menkes Ingatkan Penyakit Hati Bisa Dicegah Sejak Dini, Jangan Tunggu Sampai Parah!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |20:10 WIB
Menkes Ingatkan Penyakit Hati Bisa Dicegah Sejak Dini, Jangan Tunggu Sampai Parah! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan hati dan rutin melakukan pemeriksaan sejak dini. Menurutnya, deteksi awal menjadi kunci untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Dalam peringatan Hari Kesehatan Hati Sedunia 2026, Budi menegaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif jauh lebih efektif dibandingkan menunggu penyakit muncul lalu diobati.

“Kerja promotif-preventif jauh lebih penting daripada kuratif. Karena itu lebih murah dan kualitas hidupnya jauh lebih baik buat masyarakat,” ujarnya di Kementerian Kesehatan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Budi, penyakit hati umumnya berkembang secara bertahap. Kondisi tersebut dapat berawal dari infeksi virus atau perlemakan hati, kemudian berkembang menjadi fibrosis, sirosis, hingga kanker hati apabila tidak ditangani dengan baik.

Karena proses perkembangannya berlangsung dalam waktu yang panjang, masyarakat memiliki peluang besar untuk mencegah kerusakan hati menjadi lebih parah melalui deteksi dini dan perubahan gaya hidup.

Pencegahan Penyakit Hati

