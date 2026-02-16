Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Ide Menu Sarapan Tinggi Serat Selain Oatmeal, Mudah Dibuat di Rumah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |08:13 WIB
5 Ide Menu Sarapan Tinggi Serat Selain Oatmeal, Mudah Dibuat di Rumah
5 Ide Menu Sarapan Tinggi Serat Selain Oatmeal, Mudah Dibuat di Rumah. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sarapan tinggi serat biasanya menjadi pilihan orang yang menerapkan pola hidup sehat. Serat berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula darah, serta membuat tubuh merasa kenyang lebih lama.

Biasanya orang memilih sarapan dengan oatmeal yang terkenal kaya serat. Namun, tidak semua orang menyukai oatmeal, apalagi untuk sarapan.

Untuk itu, berikut beberapa rekomendasi menu sarapan selain oatmeal yang tetap praktis, fleksibel, dan mudah disesuaikan dengan selera masing-masing:

1. Avocado Toast

Avocado toast menjadi salah satu pilihan sarapan tinggi serat yang populer dan mudah dibuat. Alpukat mengandung serat dalam jumlah cukup tinggi sekaligus menyediakan lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan jantung.

Ketika dipadukan dengan roti gandum utuh, kandungan seratnya pun semakin bertambah. Menu ini juga mudah dikreasikan, misalnya dengan menambahkan telur, tomat, atau biji-bijian.

Selain mengenyangkan, avocado toast memberikan kombinasi karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan serat yang seimbang untuk memulai hari.

2. Smoothie atau Puding Chia Seed

Biji chia dikenal sebagai salah satu sumber serat yang tinggi. Untuk sarapan, chia seed bisa diolah menjadi smoothie atau puding yang direndam semalaman.

Kandungan serat larut pada biji chia membantu memperlambat pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Selain serat, biji chia juga mengandung lemak omega-3.

Ketika dipadukan dengan buah, susu, atau yogurt, menu ini menjadi sarapan yang tidak hanya tinggi serat, tetapi juga kaya nutrisi dan mudah dikonsumsi, terutama bagi mereka yang terburu-buru di pagi hari.

 

