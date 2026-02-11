Kunjungan Turis Asing Tembus 15,39 Juta, Ini Strategi Kemenpar di 2026

JAKARTA - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 15,39 juta kunjungan.

Hal tersebut turut meningkatkan jumlah perjalanan wisata di Indonesia yang mencapai 1,2 miliar perjalanan dengan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara yang mencapai 1.267 dolar Amerika Serikat. Kenaikan itu juga berdampak positif terhadap lapangan kerja di sektor pariwisata yang menyerap 25,91 juta tenaga kerja.

“Sepanjang tahun 2025, pariwisata Indonesia menunjukkan momentum positif serta kinerja yang semakin kuat dan memberikan optimisme bagi arah pembangunan pariwisata nasional ke depan,” ungkap Widiyanti dalam sambutannya pada acara Seleksi Bersama Masuk Politeknik Pariwisata Tahun 2026, Rabu (11/2/2026).

Ia menyebutkan, kenaikan di atas dapat dilihat dari bergesernya tren utama wisata di Indonesia. Dalam Indonesian Tourism Outlook 2025 dan 2026, tren utama pariwisata di Indonesia adalah cultural immersion, eco-friendly tourism, nature and adventure tourism, culinary tourism, wellness tourism, serta leisure atau business leisure dan MICE.

“Enam tren ini mencerminkan pergeseran preferensi wisatawan global yang semakin mengutamakan pengalaman yang personal, berkelanjutan, dan bernilai. Tren-tren tersebut akan membentuk arah pengalaman berwisata ke depan sehingga perlu diantisipasi dan dikelola secara cermat,” ucap dia.

Maka dari itu, ia menuturkan bahwa fokus utama pariwisata Indonesia saat ini adalah mendorong pariwisata berkualitas sebagai kunci untuk menarik dan menumbuhkan jumlah wisatawan. Sehingga, Indonesia bisa bersaing di kancah global dalam sektor pariwisata, bersamaan dengan kualitas wisatawan dan ekonomi yang dihasilkan.