Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Billy Syahputra Ungkap Vika Sempat Baby Blues hingga Pertanyakan Bedong

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |17:20 WIB
Billy Syahputra Ungkap Vika Sempat <i>Baby Blues</i> hingga Pertanyakan Bedong
Billy Syahputra Ungkap Vika Sempat Baby Blues hingga Pertanyakan Bedong. (Foto: IG Billy Saputra)
A
A
A

JAKARTA - Billy Syahputra mengungkapkan bahwa sang istri, Vika, sempat mengalami baby blues setelah melahirkan anak pertama mereka. Kondisi tersebut membuat Billy memilih untuk lebih siaga dan memberikan dukungan emosional penuh sebagai suami.

Billy menceritakan, perubahan emosi sang istri terlihat dari sikap yang lebih sensitif dan mudah tersentuh. Menyadari hal tersebut, ia berusaha menenangkan Vika dengan komunikasi yang baik serta terus memberikan penguatan.

Billy lamar Vika

“Baby blues, Vika sedikit-sedikit. Kayak dia nangis, cengeng, apa-apa sedikit tersentuh gitu loh, sensitif-sensitif. Jadi cara mengatasinya ya kita kasih masukan-masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa-apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan, ‘Yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini’,” ujar Billy.

Selain menghadapi fase baby blues, Billy juga mengaku sempat mengalami perbedaan pandangan dengan sang istri terkait pola asuh anak. Perbedaan tersebut dipengaruhi latar belakang budaya Vika yang merupakan blasteran.

Beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat antara keduanya antara lain soal membedong bayi dan pemberian air putih sejak dini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/629/3200397//billy_syaputra-AZ5M_large.jpg
Nikmati Peran Ayah, Billy Syahputra Selalu Ingin Cepat Pulang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/629/3200290//camilan-8NRt_large.jpeg
5 Camilan Sehat untuk Anak 2 Tahun, Yuk Buat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/629/3200216//depresi-cE49_large.jpg
Tanda-Tanda Anak Depresi, Jangan Sampai Kecolongan, Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/629/3200028//parenting-OJTw_large.jpg
Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/629/3199748//kekerasan_anak-1o2m_large.jpg
Viral Siswa 4 SD di Ngada NTT Akhir Hidup, Psikolog Ungkap Tanda Anak Alami Tekanan Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/629/3199721//surat_anak-zgMr_large.jpg
Belajar dari Siswa 4 SD yang Akhiri Hidup, Ini Pesan Psikolog untuk Orangtua 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement