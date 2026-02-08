Billy Syahputra Ungkap Vika Sempat Baby Blues hingga Pertanyakan Bedong

JAKARTA - Billy Syahputra mengungkapkan bahwa sang istri, Vika, sempat mengalami baby blues setelah melahirkan anak pertama mereka. Kondisi tersebut membuat Billy memilih untuk lebih siaga dan memberikan dukungan emosional penuh sebagai suami.

Billy menceritakan, perubahan emosi sang istri terlihat dari sikap yang lebih sensitif dan mudah tersentuh. Menyadari hal tersebut, ia berusaha menenangkan Vika dengan komunikasi yang baik serta terus memberikan penguatan.

“Baby blues, Vika sedikit-sedikit. Kayak dia nangis, cengeng, apa-apa sedikit tersentuh gitu loh, sensitif-sensitif. Jadi cara mengatasinya ya kita kasih masukan-masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa-apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan, ‘Yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini’,” ujar Billy.

Selain menghadapi fase baby blues, Billy juga mengaku sempat mengalami perbedaan pandangan dengan sang istri terkait pola asuh anak. Perbedaan tersebut dipengaruhi latar belakang budaya Vika yang merupakan blasteran.

Beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat antara keduanya antara lain soal membedong bayi dan pemberian air putih sejak dini.