Nikmati Peran Ayah, Billy Syahputra Selalu Ingin Cepat Pulang

JAKARTA - Billy Syahputra kini tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Billy mengaku hidupnya berubah total sejak memiliki anak pertama, terutama dalam hal tanggung jawab.

Ia bahkan menyebut kini selalu ingin cepat pulang ke rumah demi bertemu sang buah hati. Billy mengatakan dirinya hampir 24 jam siaga menjaga anak, meski harus tetap bekerja.

(Foto: IG Billy Syaputra)

Setiap kali bekerja, Billy mengaku tak bisa berlama-lama meninggalkan rumah dan ingin segera pulang kembali untuk bertemu anaknya.

“Kalau dulu katanya orang punya anak pengen cepat pulang itu mitos, ternyata fakta,” ujar Billy saat ditemui di kawasan PIK 2, dikutip Minggu (8/2/2026).