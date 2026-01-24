HOME WOMEN TRAVEL

5 Negara Favorit Turis Indonesia 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |16:30 WIB
JAKARTA – Lima negara favorit turis Indonesia pada 2025 terungkap dalam Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) edisi September 2025, Senin (3/11/2025). Data ini memperlihatkan arah dan preferensi perjalanan wisatawan nasional (wisnas) saat bepergian ke luar negeri sepanjang tahun.

Berdasarkan laporan tersebut, negara-negara tujuan wisnas masih didominasi kawasan Asia dan negara dengan akses mudah, baik dari sisi jarak, budaya, maupun konektivitas penerbangan.

Malaysia Jadi Tujuan Favorit Wisatawan Indonesia

Pada September 2025, Malaysia tercatat sebagai negara tujuan utama wisatawan Indonesia, dengan porsi 28,92 persen dari total perjalanan ke luar negeri. Kedekatan geografis, kemudahan akses transportasi, serta kesamaan budaya menjadi faktor utama yang membuat Malaysia konsisten berada di posisi teratas.

Arab Saudi Didominasi Perjalanan Religi

Di posisi kedua, Arab Saudi menyumbang 18,77 persen perjalanan wisnas. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umrah dan kegiatan keagamaan lainnya yang berlangsung stabil sepanjang tahun.

Singapura dan China Tetap Diminati

Singapura menempati peringkat ketiga dengan kontribusi 13,09 persen. Negara ini masih menjadi destinasi favorit untuk wisata belanja, rekreasi keluarga, hingga perjalanan bisnis singkat.

