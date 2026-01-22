Wisatawan Indonesia Paling Sering Liburan ke Malaysia, Ini Alasannya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:09 WIB
Wisatawan Indonesia Paling Sering Liburan ke Malaysia, Ini Alasannya (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Malaysia masih menjadi salah satu destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia. Selain jaraknya yang dekat dan adanya kesamaan budaya, negara ini juga menawarkan berbagai pilihan wisata yang beragam.

Karena itu, banyak wisatawan Indonesia memilih negeri jiran sebagai tujuan liburan, terutama untuk liburan keluarga maupun perjalanan singkat. Malaysia menyoroti perubahan pola wisatawan Indonesia yang kini cenderung memilih destinasi dengan pengalaman lengkap dalam satu kawasan, tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

“Indonesia adalah negara yang luar biasa, bukan? Populasi lebih dari 280 juta jiwa, pendapatan kelas menengah yang berkembang pesat, pasar yang kaya, dan kami ingin menjadikan Indonesia sebagai kedatangan turis terbesar kami. Dan tidak ada alasan mengapa Indonesia tidak bisa menjadi nomor satu,” ujar Spencer Lee, Executive Vice President of Sales, Marketing & Public Relations Resorts World Genting, Rabu (21/1/2026).

Salah satu kawasan yang sering dikunjungi wisatawan Indonesia adalah Genting Highlands. Destinasi dataran tinggi di Malaysia ini dikenal dengan udara sejuk serta pemandangan alam yang menenangkan.

Kawasan tersebut menawarkan suasana berbeda dari wisata perkotaan, sehingga menjadi alternatif bagi wisatawan Indonesia yang ingin menikmati liburan bernuansa alam.

“Genting memiliki karakter cuaca yang unik. Dalam satu hari, wisatawan bisa merasakan kabut pagi, angin sejuk, hingga sinar matahari di siang hari. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan dari Indonesia,” tambahnya.

Di kawasan ini terdapat Resorts World Genting, yang menjadi salah satu contoh destinasi terpadu dengan beragam aktivitas dalam satu lokasi. Wisatawan dapat menikmati jalur alam untuk berjalan santai, fasilitas hiburan keluarga, hingga pusat rekreasi berbasis teknologi.

Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
