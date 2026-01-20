Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Musim Batuk Gak Sembuh-Sembuh, Ini 5 Cara Mencegahnya 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:09 WIB
Lagi Musim Batuk Gak Sembuh-Sembuh, Ini 5 Cara Mencegahnya. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Cuaca hujan ekstrem memicu meningkatnya kasus batuk di masyarakat. Menariknya, batuk yang dialami sebagian orang cenderung berlangsung lama dan tidak kunjung sembuh.

Penyebab penyakit ini pun beragam, mulai dari gaya hidup hingga polusi dan cuaca.

Perlu diketahui bahwa kondisi udara yang buruk juga bisa menyebabkan masalah pada saluran pernapasan, termasuk batuk dan radang tenggorokan.

Dilansir Mayo Clinic, Selasa (20/1/2026), radang tenggorokan adalah infeksi bakteri yang dapat membuat tenggorokan terasa sakit dan gatal. Jika tidak diobati, radang tenggorokan dapat menyebabkan komplikasi, seperti radang ginjal atau demam rematik.

Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak. Namun, dalam kondisi udara yang kotor, penyakit ini bisa menyerang segala usia dengan mudah.

Berikut beberapa cara untuk mencegah penyakit batuk dan radang tenggorokan, Selasa (20/1/2026).

1. Menggunakan Masker

Jika saat pandemi COVID-19 masyarakat diwajibkan memakai masker, kini penggunaan pelindung wajah kembali dianjurkan untuk menghindari paparan polusi udara.

Masker dapat membantu mencegah masuknya zat berbahaya yang ada di udara. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari risiko polusi, termasuk radang tenggorokan.

2. Istirahat dan Perbanyak Air Putih

Cara terakhir untuk mencegah batuk adalah dengan beristirahat yang cukup dan memperbanyak konsumsi air putih.

Kebiasaan ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit di tengah paparan polusi udara. Mengonsumsi air putih yang cukup juga membantu mencegah dehidrasi serta menjaga tenggorokan tetap lembap dan terhindar dari rasa kering maupun gatal.

 

Halaman:
1 2
      
