Profil Sheila Dara Aisha Istri Vidi Aldiano yang Setia hingga Sang Suami Tutup Usia

JAKARTA - Sheila Dara Aisha, istri Vidi Aldiano, menjadi sorotan. Dara dinilai setia mendampingi Vidi Aldiano.

Dara, demikian dia disapa, menjadi sorotan lantaran disebut-sebut netizen mirip dalam film 'Sore: Istri dari Masa Depan'. Dara menjadi peran utama bernama Sore.

Sosok Sore merupakan istri yang begitu mencintai suaminya hingga rela kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir yang buruk. Dalam cerita tersebut, karakter Sore datang dari masa depan demi menjaga orang yang ia cintai agar tetap hidup dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Kenyataanya, Dara sempat menyampaikan kalimat yang sangat menyentuh “Suami saya selamanya” di depan publik. Bahkan nadanya bergetar saat menyampaikan kalimat tulus itu dan membuat terharu sang Suami dan menjadi viral.

Setelah Vidi meninggal dunia akibat kanker ginjal, kisah cinta antara penyanyi Vidi dan Dara, benar-benar dipisahkan oleh maut. Netizen pun mengaitkan ketulusan Dara seperti Sore di dunia nyata.

Lalu Bagaimana Dara yang Sebenarnya?

Dara merupakan artis tergolong berprestasi. Dara, pernah didapuk sebagai Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Festival Film Indonesia 2025. Sheila memenangkan Piala Citra pertamanya lewat perannya di film Sore: Istri dari Masa Depan.