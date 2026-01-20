Mau Jalan-Jalan ke Phuket? Waspada Rabies akibat Gigitan Monyet Liar

JAKARTA – Para wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata Phuket, Thailand, diimbau untuk menghindari interaksi langsung dengan monyet liar. Pasalnya, gigitan monyet dapat membawa risiko penularan rabies.

Jika terpapar, penyakit ini bisa berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Peringatan tersebut disampaikan oleh pihak berwenang dan relawan setempat setelah beberapa wisatawan melaporkan insiden gigitan dan cakaran monyet dalam beberapa minggu terakhir.

Monyet yang tampak jinak juga bisa menjadi agresif jika merasa terancam atau cemas, terutama ketika pengunjung mencoba memberi makanan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya gigitan atau cakaran.

Petugas wisata di Phuket menegaskan larangan memberi makan atau mendekati monyet liar karena kebiasaan tersebut dapat memicu perilaku agresif. Pihak berwenang juga telah memasang sejumlah papan peringatan di titik-titik wisata yang sering dikunjungi turis untuk mengingatkan pengunjung agar menjaga jarak dan tidak berinteraksi dengan satwa liar.

Rabies merupakan penyakit virus yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi, umumnya lewat gigitan atau cakaran terbuka. Jika tidak ditangani segera dengan perawatan medis, rabies hampir selalu berakibat fatal setelah gejala muncul.