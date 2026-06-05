Profil dan Potret Wendy Lo, Adik Sarwendah yang Diduga Saling Sindir dengan Ruben Onsu

PROFIL dan potret Wendy Lo menarik diulas. Sebab, adik dari Sarwendah ini diduga saling sindir dengan Ruben Onsu.

Alhasil, nama Wendy Lo tengah ramai diperbincangkan saat ini. Apalagi, Sarwendah diketahui tengah berseteru dengan Ruben Onsu saat ini usai kesulitan untuk bertemu putrinya.

1. Profil Wendy Lo

Nama Wendy Lo mendadak menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat aksi saling sindir dengan mantan suami sang kakak, Ruben Onsu, melalui media sosial. Meski tidak ada pihak yang secara langsung menyebut nama, sejumlah unggahan di Threads memicu spekulasi warganet dan menjadi perbincangan hangat di dunia maya.

Wendy Lo sendiri bukan sosok asing bagi penggemar keluarga Sarwendah. Ia merupakan adik kandung Sarwendah yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga besar sang kakak. Meski tidak setenar Sarwendah di dunia hiburan, Wendy cukup aktif di media sosial dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis.

Wendy Lo dikenal sebagai seorang pebisnis sekaligus content creator yang kerap membagikan aktivitas sehari-harinya melalui media sosial. Ia juga beberapa kali terlihat hadir dalam berbagai momen keluarga bersama Sarwendah dan keponakan-keponakannya.

Di akun media sosial pribadinya, Wendy sering membagikan konten seputar keluarga, gaya hidup, hingga kegiatan bisnis yang dijalaninya. Penampilannya yang sederhana namun stylish membuatnya memiliki cukup banyak pengikut di dunia maya.

Selain dikenal sebagai adik Sarwendah, Wendy juga merupakan seorang istri dan ibu. Kehidupan keluarganya cukup harmonis dan beberapa kali menjadi perhatian pengikutnya di media sosial.