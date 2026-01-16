Fakta-Fakta Kak Seto Dituding Abaikan Laporan Aurelie Moeremans

JAKARTA – Fakta-fakta Kak Seto dituding mengabaikan laporan Aurelie Moeremans. Nama Kak Seto, yang dikenal luas sebagai sosok ramah anak, kini dikaitkan dengan polemik buku Broken Strings yang mengungkap kisah kelam masa lalu Aurelie Moeremans. Dalam buku tersebut, Aurelie mengaku menjadi korban child grooming hingga pelecehan seksual oleh sosok bernama samaran “Bobby”.

Warganet kemudian menelusuri satu per satu tokoh yang diduga terlibat dalam kisah tersebut, meski nama-nama di dalam buku telah disamarkan. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah peran Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada masa itu, yang dinilai tidak mengambil langkah tegas atas laporan yang disampaikan pihak keluarga Aurelie.

Berikut fakta-fakta Kak Seto dituding mengabaikan laporan Aurelie Moeremans:

1. Laporan Ibu Aurelie Disebut Tak Ditindaklanjuti

Berdasarkan penelusuran yang beredar di media sosial, ibunda Aurelie disebut telah melaporkan dugaan kasus tersebut ke Komnas Perlindungan Anak yang saat itu dipimpin oleh Kak Seto. Namun, pihak keluarga mengklaim tidak mendapatkan tindak lanjut maupun respons yang dinilai memadai.

Laporan tersebut disebut terabaikan hingga akhirnya orang tua Aurelie memilih mengungkapkan kasus ini kepada media. Padahal, mereka mengaku sempat berupaya selama berbulan-bulan untuk menutupi peristiwa tersebut dari konsumsi publik.

2. Klarifikasi Kak Seto