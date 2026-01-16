Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Deviana Mulyadi, Istri Kak Seto yang Jarang Disorot

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |07:32 WIB
Profil dan Potret Cantik Deviana Mulyadi, Istri Kak Seto yang Jarang Disorot
Profil dan Potret Cantik Deviana Mulyadi, Istri Kak Seto yang Jarang Disorot (Foto: Instagram Kak Seto)
JAKARTA – Profil dan potret cantik Deviana Mulyadi, istri Kak Seto yang jarang disorot, belakangan ramai dicari publik di media sosial. Hal ini terjadi setelah Seto Mulyadi, yang dikenal sebagai Kak Seto, terseret dalam polemik dugaan child grooming yang dialami Aurelie Moeremans.

Kak Seto dianggap tidak memberikan bantuan yang cukup kepada Aurelie Moeremans saat dugaan child grooming itu terjadi beberapa tahun silam. Tudingan tersebut dibantah Kak Seto dengan menyatakan bahwa Komnas Perlindungan Anak telah memberikan pendampingan secara maksimal.

Kak Seto

Usai polemik tersebut mencuat ke publik, perhatian netizen meluas hingga ke ranah pribadi Kak Seto, termasuk menyoroti kisah cintanya dengan sang istri, Deviana Mulyadi.

Fakta yang kemudian mengundang perbincangan adalah perbedaan usia dalam pernikahan mereka. Kak Seto diketahui menikahi Deviana saat perempuan itu berusia 18 tahun, sementara Kak Seto kala itu berusia sekitar 36–37 tahun.

Profil Deviana Mulyadi

