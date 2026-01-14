Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Disebut Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto Buka Suara

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:48 WIB
Disebut Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto Buka Suara
Disebut Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto Buka Suara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Kak Seto yang dikenal sebagai sosok ramah anak kini dikaitkan dengan polemik buku Broken Strings yang menceritakan kisah kelam Aurelie Moeremans. Dalam buku tersebut, Aurelie mengaku menjadi korban child grooming hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh sosok berinisial “Bobby”.

Warganet kemudian menguliti satu per satu sosok yang ada dalam buku tersebut, meski nama-namanya telah disamarkan. Salah satu yang menjadi sorotan netizen adalah peran Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) kala itu yang dinilai tidak bertindak atas kasus yang dialami Aurelie.

Setelah ditelusuri, ibunda Aurelie disebut telah sempat melaporkan kejadian tersebut ke Komnas Perlindungan Anak yang saat itu dipimpin oleh Kak Seto. Namun, pihak keluarga mengaku tidak ada tindakan yang dilakukan, bahkan tidak mendapat respons positif sekali pun.

Laporan tersebut disebut diabaikan hingga akhirnya orang tua Aurelie mengumumkan kasus tersebut kepada awak media. Padahal, mereka sempat berusaha selama berbulan-bulan untuk menutupi kasus ini dari konsumsi publik.

Karena namanya terseret dan publik kecewa terhadap tindakannya, pemilik nama asli Seto Mulyadi itu akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram @kaksetosahabatanak, ia mengunggah sebuah Instagram Story berisi klarifikasi terkait isu yang beredar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
