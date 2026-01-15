Mattel Hadirkan Barbie Versi Berkebutuhan Khusus, Mewakili Anak-Anak Autisme

JAKARTA - Perusahaan mainan asal Amerika Serikat, Mattel resmi memperkenalkan boneka Barbie pertama yang didesain untuk mewakili anak-anak dengan autisme.

Boneka ini dikembangkan selama lebih dari 18 bulan bersama komunitas autistik, khususnya dengan kolaborasi dari Autistic Self Advocacy Network (ASAN) organisasi yang dijalankan oleh dan untuk orang-orang autis.

Autistic Barbie yang diluncurkan pada awal Januari 2026 bukan sekadar koleksi, tetapi wujud nyata dari upaya menghadirkan representasi yang lebih luas dan akurat tentang cara beberapa anak dengan autisme melihat, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia melalui permainan.

Boneka ini punya sejumlah fitur khusus yang dirancang berdasarkan masukan dari komunitas autistik. Fungsinya untuk mencerminkan pengalaman sensorik dan komunikasi yang berbeda, berikut penjelasannya seperti dikutip dari todaysparent, Kamis (15/1/2025).

- Sendi siku dan pergelangan tangan yang bisa digerakkan. Boneka barbie autis dapat melakukan gerakan seperti stimming, gerakan berulang yang membantu mengatur sensasi atau emosi bagi orang autis.

- Tatapan mata yang sedikit mengarah ke samping. Fitur ini mencerminkan kecenderungan sebagian individu autistik yang menghindari kontak mata langsung dalam interaksi sosial.