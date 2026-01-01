Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini 12 Karakter Baru, Teman Hello Kitty dan Cinnamoroll di 2026

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |21:17 WIB
Ini 12 Karakter Baru, Teman Hello Kitty dan Cinnamoroll di 2026
Ini 12 Karakter Baru, Teman Hello Kitty dan Cinnamoroll di 2026. (Foto: People)
A
A
A

JAKARTA – Hello Kitty dan Cinnamoroll akan memiliki teman baru pada 2026. Sanrio menghadirkan total 12 karakter baru yang akan diperkenalkan kepada penggemar.

Karakter-karakter ini akan lebih dulu hadir di Amerika Serikat. Sementara untuk pasar global lainnya, termasuk Asia, Sanrio belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Berikut 12 karakter baru teman Hello Kitty yang akan hadir pada 2026, seperti dikutip dari People, Kamis (1/1/2026):

1. Cogimyun – peri tepung terigu

2. My Sweet Piano – seekor domba betina yang lembut dan berhati manis

3. Lloromannic – duo iblis kecil yang terdiri dari Berry, anak laki-laki iblis dengan tanduk domba jantan besar, dan Cherry, pasangannya yang licik

4. Lovelymocha – sahabat terbaik Cinnamoroll

5. USAHA*NA – seekor kelinci yang lincah dan berwarna-warni

6. Spottie Dottie – seekor anjing Dalmatian betina yang modis

7. Wish Me Mell – seekor kelinci betina yang manis

8. Hanamaruobake – hantu putih

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/612/3193060//sanrio-0p7A_large.jpg
Sanrio akan Hadirkan Karakter di 2026, Teman Baru Hello Kitty dan Cinnamoroll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192984//prabowo-JwQo_large.jpg
Kemitraan Indonesia-Jepang Menguat di Tengah Dinamika Global Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/629/3192736//viral-FcnY_large.jpg
Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191288//pltn_kashiwazaki_kariwa-BAV4_large.jpg
15 Tahun Setelah Bencana Fukushima, Jepang Akan Aktifkan Kembali PLTN Terbesarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190682//kano_menikah_dengan_persona_ai_buatan_chatgpt_klaus-niy2_large.jpg
Perempuan Jepang “Menikah” dengan Persona AI Ciptaan ChatGPT
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement