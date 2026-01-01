Ini 12 Karakter Baru, Teman Hello Kitty dan Cinnamoroll di 2026

Ini 12 Karakter Baru, Teman Hello Kitty dan Cinnamoroll di 2026. (Foto: People)

JAKARTA – Hello Kitty dan Cinnamoroll akan memiliki teman baru pada 2026. Sanrio menghadirkan total 12 karakter baru yang akan diperkenalkan kepada penggemar.

Karakter-karakter ini akan lebih dulu hadir di Amerika Serikat. Sementara untuk pasar global lainnya, termasuk Asia, Sanrio belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Berikut 12 karakter baru teman Hello Kitty yang akan hadir pada 2026, seperti dikutip dari People, Kamis (1/1/2026):

1. Cogimyun – peri tepung terigu

2. My Sweet Piano – seekor domba betina yang lembut dan berhati manis

3. Lloromannic – duo iblis kecil yang terdiri dari Berry, anak laki-laki iblis dengan tanduk domba jantan besar, dan Cherry, pasangannya yang licik

4. Lovelymocha – sahabat terbaik Cinnamoroll

5. USAHA*NA – seekor kelinci yang lincah dan berwarna-warni

6. Spottie Dottie – seekor anjing Dalmatian betina yang modis

7. Wish Me Mell – seekor kelinci betina yang manis

8. Hanamaruobake – hantu putih