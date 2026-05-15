Gaya Aaliyah Massaid Tetap Stylish saat Liburan di Jepang, Meski Sambil Momong Anak

SELEBRITI Tanah Air, Aaliyah Massaid, tengah jadi sorotan. Dia diketahui kini tengah menikmati momen berlibur dengan anak dan suami tercinta, yakni Thariq Halilintar.

Gaya Aaliyah Massaid saat berlibur di Jepang pun curi perhatian. Dia dinilai tampil stylish dan tetap menawan, meski sambil momong anak.

1. Liburan ke Jepang

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @ aaliyah.massaid, Aaliyah bagikan momen dirinya berlibur di Jepang. Dia bersama Thariq dan buah hati pun mendatangi sejumlah tempat wisata di Jepang.

Mulai dari mencicipi makanan di tempat-tempat ikonik Jepang, hingga mengajak buah hati bermain di Universal Studio Jepang. Menariknya, di tengah mode momong anak, Aaliyah tetap tampil stylish dan memukau.

Aaliyah terlihat memilih mengenakan pakaian simple effortless. Dia memilih mengenakan kemeja garis-garis lengan panjang yang dipadukan dengan celana jeans berwarna senada.

Rambutnya pun diikat ponytail sehingga memberikan kesan yang rapi. Aaliyah pun begitu menikmati momen berliburnya sembari menggendong baby Arash yang terlihat begitu menggemaskan.