HOME WOMEN LIFE

Sanrio akan Hadirkan Karakter di 2026, Teman Baru Hello Kitty dan Cinnamoroll

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |19:03 WIB
Sanrio akan Hadirkan Karakter di 2026, Teman Baru Hello Kitty dan Cinnamoroll
Sanrio akan Hadirkan Karakter di 2026, Teman Baru Hello Kitty dan Cinnamoroll. (Foto: People)
A
A
A

JAKARTA – Sanrio akan memperkenalkan karakter-karakter baru pada 2026. Karakter-karakter yang menjadi teman Hello Kitty dan Cinnamoroll ini akan diperkenalkan terlebih dahulu di Amerika Serikat.

SVP of Brand Management and Marketing Sanrio Inc., Jill Koch, mengatakan karakter-karakter baru tersebut akan sangat beragam.

“Kami senang dapat menghadirkan karakter-karakter dengan ciri dan kepribadian yang berbeda, sehingga setiap orang dapat menemukan karakter yang benar-benar mereka sukai,” kata Jill Koch, seperti dikutip People, Kamis (1/1/2026).

Sama seperti Hello Kitty, karakter-karakter ini memiliki fakta menarik yang membantu penggemar menjalin ikatan yang lebih dalam dengan mereka.

Seluruh karakter diciptakan dengan latar belakang yang tak terduga serta fakta menarik yang akan dinikmati penggemar. Pengungkapan karakter inilah yang membuat setiap tokoh terasa kaya dan berdimensi.

“Kami senang melihat bagaimana penggemar terhubung dengan daya tarik karakter-karakter tersebut,” ujarnya.

 

