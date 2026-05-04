Dari Animasi ke Buku, Kiko Hadirkan Cara Baru Bermain dan Belajar Anak Indonesia

Dari Animasi ke Buku, Kiko Hadirkan Cara Baru Bermain dan Belajar Anak Indonesia (Foto: Okezone)

TANGERANG - Anak-anak maupun orang tua pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter animasi Kiko. Kali ini, Kiko tidak hanya bisa dinikmati di layar kaca saja, namun bisa langsung dinikmati anak-anak melalui Activity Book yang diluncurkan oleh MNC Animation bersama Gramedia.

Activity Book tersebut resmi diluncurkan melalui gelaran Main Bareng Kiko and Friends dalam Festival Literasi Anak Rimba Kata Gramedia 2026 di Atrium Bintaro Xchange pada Minggu, 3 Mei 2026.

Vice GM Penerbit Gramedia, Noni Mira mengatakan, peluncuran Activity Book Kiko bersama MNC Animation merupakan sebuah kolaborasi yang menarik. Mengingat, karakter Kiko yang sudah banyak dikenal dan bahkan telah menjadi intellectual property (IP) Indonesia yang diminati anak-anak.

"Ini kolaborasi yang menarik karena Kiko ini awalnya sudah lebih dulu dikenal oleh anak-anak sebagai IP. IP yang sudah ada di YouTube maupun di beberapa channel televisi," kata Noni.

Selain itu, salah satu alasan Gramedia juga tertarik dengan peluncuran Activity Book ini adalah adanya format baru dari karakter Kiko yang diperkenalkan kepada anak-anak.