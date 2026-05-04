Gandeng Gramedia, MNC Animation Buat Activity Book Karakter Kiko

TANGERANG - MNC Animation bekerja sama dengan Gramedia secara resmi telah meluncurkan Activity Book dari karakter Kiko. Karakter yang sudah tidak asing lagi didengar bahkan dilihat oleh anak-anak maupun orang tua di layar televisi.

Activity Book tersebut resmi diluncurkan melalui gelaran “Main Bareng Kiko and Friends” dalam Festival Literasi Anak Rimba Kata Gramedia 2026 di Atrium Bintaro Xchange pada Minggu, 3 Mei 2026.

Head of Production MNC Animation, Robi Susanto mengatakan, peluncuran Activity Book ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda dan lebih nyata kepada anak-anak terhadap karakter Kiko.

"Jadi, selama ini anak-anak menonton Kiko di layar televisi atau melalui YouTube. Sekarang anak-anak bisa eksplorasi dan memiliki pengalaman yang lebih personal melalui buku dan kreativitas yang lainnya juga," kata Robi.

Ia mengungkapkan bahwa banyak pesan serta pelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak dari karakter Kiko dan teman-temannya melalui Activity Book ini. Tidak hanya itu, beragam aktivitas kreatif juga bisa dilakukan untuk belajar dan mengasah keterampilan mereka.