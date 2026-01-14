Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti yang Ternyata Tak Direstui Orang Tua

JAKARTA – Kronologi pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti kembali menjadi sorotan publik. Hubungan kelam yang pernah dijalani Aurelie dengan Roby kembali diperbincangkan setelah terungkap bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa restu orang tua dan diduga terjadi karena paksaan.

Kisah lama ini mencuat seiring terbitnya buku Broken Strings: Fragments of A Stolen Youth. Dalam buku tersebut, Aurelie membongkar pengalaman pahit hubungan masa lalunya dengan sosok pria yang disebut sebagai “Bobby”, yang diduga merujuk pada Roby Tremonti.

Aurelie dan Roby diketahui pernah menjalin hubungan cukup lama dan penuh konflik. Bahkan, keduanya sempat dikabarkan menikah pada 2011 melalui kawin lari, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga akhirnya berpisah.

Kronologi Pernikahan Aurelie dan Roby

Meski tidak mendapat restu keluarga, hubungan Aurelie dan Roby terus berlanjut hingga muncul kabar bahwa keduanya menikah pada 2011. Pernikahan tersebut disebut berlangsung tanpa kehadiran orang tua Aurelie.

Aurelie mengaku bahwa pernikahan itu dilakukan secara terpaksa. Pengakuan tersebut pernah ia tuliskan melalui akun Facebook pribadinya pada 28 Desember 2013. Ia juga menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum negara.