HOME WOMEN BEAUTY

Profil dan Potret Aurelie Moeremans, Aktris Cantik yang Jadi Korban Grooming

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |13:05 WIB
Profil dan Potret Aurelie Moeremans, Aktris Cantik yang Jadi Korban Grooming
Profil dan Potret Aurelie Moeremans, Aktris Cantik yang Jadi Korban Grooming (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans baru-baru ini menjadi sorotan usai mengungkap pengalaman dirinya yang mengalami grooming sejak usia 15 tahun. Hal itu dituangkan Aurelie lewat karya buku yang ia tulis berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth.

Pengalaman grooming yang dialami istri Tyler Bigenho ini sontak menuai simpati warganet. Kisah manipulatif hingga pengalaman traumatis juga diceritakan Aurelie dalam bukunya.

Profil Aurelie Moeremans

Aurelie Moeremans dikenal sebagai salah satu figur publik Indonesia yang memiliki talenta multidimensi. Ia bukan hanya dikenal sebagai aktris, tetapi juga sebagai penyanyi dan model yang konsisten menunjukkan perkembangan karier dari waktu ke waktu. Dengan pesona natural dan kemampuan akting yang kuat, Aurelie berhasil membangun citra sebagai artis muda yang serius menekuni dunia hiburan.

Aurelie Moeremans

Awal Kehidupan dan Latar Belakang

Aurelie Moeremans lahir pada 8 Agustus 1993. Ia memiliki latar belakang keturunan Belgia–Indonesia, yang memberinya karakter visual khas dan mudah dikenali. Sejak usia muda, Aurelie telah menunjukkan ketertarikan pada seni, khususnya dunia hiburan. Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting yang mendorongnya untuk berani terjun ke industri yang kompetitif ini.

Halaman:
1 2 3
      
