HOME WOMEN LIFE

‎Kisah Child Grooming Aurelie Moeremans akan Difilmkan, Warganet Tak Sabar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:53 WIB
JAKARTA - Kisah pilu yang dialami Aurelie Moeremans dan ditulis menjadi sebuah buku berjudul Broken Strings didukung publik untuk dijadikan film. Hal itu bertujuan untuk memberi edukasi dan dampak yang semakin luas bagi para korban yang mungkin merasakan hal yang sama dengan Aurelie.

‎‎Aurelie Moeremans dalam chanel siaran Instagramnya mengaku senang jika suatu hari nanti ada yang mau mengadaptasi bukunya menjadi sebuah karya film. Awalnya, ia sempat bertanya pada para pengikutnya di Instagram, kira-kira siapa produser atau sutradara yang cocok untuk menggarap film tersebut.

‎Gagasan itu ternyata mendapat sambutan baik dari beberapa production house. Bahkan satu di antaranya tidak disangka-sangka oleh Aurelie memberikan tawaran untuk mengadaptasi bukunya menjadi sebuah film.

‎Namun Aurelie belum bisa mengungkap PH apa yang ia incar untuk menggarap film ini, yang pasti Aurelie memohon doa dan dukungan dari warganet agar proyek ini bisa benar-benar terwujud dan memberi dampak yang lebih luas.

‎"Ada beberapa PH yang tertarik... Ada satu yang aku gak sangka-sangka! Can't spill yet.. takut jinx it... TAPI AKU EXCITED BANGET, DOAIN LANCAR!" tulis Aurelie.

 

