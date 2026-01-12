Apa Itu Grooming, Kondisi yang Dialami Aktris Aurelie Moeremans

JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans baru-baru ini menjadi sorotan usai mengungkap pengalaman dirinya yang mengalami grooming sejak usia 15 tahun. Hal itu dituangkan Aurelie lewat karya buku yang ia tulis berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth.

Pengalaman grooming yang dialami istri Tyler Bigenho ini sontak menuai simpati warganet. Kisah manipulatif hingga pengalaman traumatis juga diceritakan Aurelie dalam bukunya.

Lantas, apa itu tindakan grooming yang dialami Aurelie Moeremans sejak usia 15 tahun?

Grooming adalah proses pendekatan yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan kedekatan emosional dengan korban, dengan tujuan memanipulasi atau mengeksploitasi korban tersebut. Istilah ini paling sering digunakan untuk menggambarkan kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak dan remaja, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Seiring berkembangnya teknologi dan media sosial, praktik grooming semakin mudah dilakukan dan sulit terdeteksi. Dalam konteks kriminal, grooming biasanya dilakukan oleh pelaku (disebut groomer) dengan tahapan yang terencana, seperti:

Mencari target

Pelaku memilih korban yang dianggap rentan, misalnya anak yang kurang perhatian, kesepian, atau aktif di media sosial.