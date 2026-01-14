Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Peran Joshua Suherman di Buku Aurelie Moeremans?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:07 WIB
Apa Peran Joshua Suherman di Buku Aurelie Moeremans?
Apa peran Joshua Suherman di buku Aurelie Moeremans? Buku yang ditulis Aurelie Moeremans kini viral di media sosial (Foto: Instagram)
JAKARTA – Apa peran Joshua Suherman di buku Aurelie Moeremans? Buku yang ditulis Aurelie Moeremans kini viral di media sosial. Buku Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah merupakan buku digital karya Aurelie Moeremans yang menceritakan pengalaman pahit dalam hidupnya saat masih remaja.

Dalam buku tersebut, Aurelie mengisahkan pengalamannya menjadi korban child grooming oleh seorang pria dewasa yang usianya hampir dua kali lebih tua darinya. Sejumlah nama artis kemudian dikaitkan dengan kisah dalam buku tersebut, salah satunya mantan artis cilik Joshua Suherman dan ibundanya, Lisa Suherman.

Ibu Joshua menjadi salah satu tokoh dalam buku yang berupaya menyelamatkan Aurelie saat mengalami kekerasan. Kala itu, lengan Aurelie terlihat lebam dan Lisa Suherman menaruh kecurigaan bahwa telah terjadi sesuatu padanya.

“Ibu dari pemain melihat lebamku dan aku memperlihatkan pesan-pesan ancaman dari Bobby. Dia tidak ragu. ‘Aku antar kamu pulang ke rumah ibumu. Sekarang,’” tulis Aurelie dalam bukunya.

Meski ditulis menggunakan nama samaran, tokoh Joshua dan Lisa dalam buku tersebut telah dikonfirmasi oleh Aurelie. Melalui kolom komentar di Instagram, Aurelie membenarkan bahwa sosok penolong itu adalah Lisa Suherman, ibunda Joshua Suherman, yang saat itu menjadi lawan mainnya dalam sebuah proyek.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
