Ternyata 5 Makanan yang Sering Ditemui Ini Terpapar Mikroplastik

5 Makanan yang Sering Ditemui Ini Ternyata Mengandung Mikroplastik. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kandungan mikroplastik selama ini kerap dikaitkan dengan makanan laut (seafood). Namun, penelitian menunjukkan bahwa paparan mikroplastik ternyata juga terdapat dalam berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

Para ilmuwan memperkirakan paparan mikroplastik dari makanan dan minuman dapat mencapai antara nol hingga 1,5 juta partikel per hari, tergantung pada jenis makanan dan kebiasaan makan seseorang. Berikut lima makanan yang diketahui mengandung mikroplastik dan sering ditemui, seperti dikutip dari The Conversation, Rabu (14/1/2026).

1. Permen Karet

Permen karet sebagian besar terbuat dari basis plastik atau karet sintetis. Saat dikunyah, permen karet dapat melepaskan mikroplastik. Satu gram permen karet bahkan bisa melepaskan hingga 637 partikel mikroplastik, dengan sebagian besar partikel keluar dalam delapan menit pertama mengunyah.

Untuk mengurangi paparan, disarankan mengunyah satu permen lebih lama daripada sering menggantinya dengan permen baru.

2. Garam

Hampir 94 persen produk garam yang diuji di seluruh dunia menunjukkan adanya kontaminasi mikroplastik. Hal ini mencakup garam laut maupun garam dari sumber lainnya.

Kontaminasi tersebut dapat terjadi selama proses produksi dan pengemasan, sehingga garam tidak lagi sepenuhnya murni.