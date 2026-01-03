Viral Wanita Ini Labrak Selingkuhan Ayahnya, Ngamuk karena Ibunya Lagi Sakit Kanker Stadium 4

JAKARTA – Video seorang wanita melabrak selingkuhan ayahnya viral di media sosial. Dalam video tersebut, dia mendatangi selingkuhan ayahnya dan meminta penjelasan.

"Mama Rika mana? Oh, ini pelakor yang godain bapak saya. Ini mukanya," kata perempuan tersebut, dikutip dari Instagram @gosiptetanggaid.

Dia merasa kesal lantaran ibunya menjadi korban perselingkuhan di saat berjuang melawan kanker stadium empat. Dia bahkan menyebut usia hidup sang ibu tinggal satu tahun lagi.

"Sudah tahu ya emak saya tinggal setahun lagi umurnya, ya? Mau siap-siap jadi emak tiri ya? Lu tahu bapak gue duitnya banyak, lu mau sama aki-aki gitu kalau duitnya enggak banyak," ucapnya.

Tak sekadar menuduh, perempuan ini mengaku memiliki bukti perselingkuhan ayahnya. Dia juga menduga bahwa selingkuhan ayahnya hanya mengincar harta saja.