Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

10 Hal Penting yang Wajib Moms Beritahu ke Anak Perempuan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |15:35 WIB
10 Hal Penting yang Wajib <i>Moms</i> Beritahu ke Anak Perempuan
10 Hal Penting yang Wajib Moms Beritahu ke Anak Perempuan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Memiliki anak perempuan bukan hanya soal merawat penampilan luar, tetapi juga membangun kebiasaan sehat sejak dini. Banyak hal kecil dalam rutinitas sehari-hari yang kerap dianggap sepele, padahal berdampak besar pada kesehatan tubuh dan reproduksi anak di kemudian hari.

Karena itu, Moms perlu lebih cermat dalam menanamkan kebiasaan perawatan yang aman dan tepat. Mulai dari kebiasaan berpakaian saat tidur, pemilihan produk perawatan tubuh, hingga cara merawat kebersihan diri, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang.

Berikut panduan yang bisa Moms sampaikan kepada anak perempuan, seperti dikutip dari ExpertCare, Minggu (28/12/2025).

1. Lebih baik tidak memakai bra saat tidur
Tidur tanpa bra membantu sirkulasi lebih lancar dan menurunkan risiko iritasi. Jika tetap memakai bra, pilih yang nyaman dan tidak berkawat.

2. Hapus lipstik sebelum makan
Langkah ini membantu mengurangi risiko menelan zat berbahaya seperti paraben yang berpotensi memengaruhi hormon.

3. Hindari saling meminjam brush makeup
Berbagi alat makeup dapat memicu infeksi silang. Pastikan brush dicuci secara rutin setiap 7–10 hari.

4. Pilih facial wash dengan busa minimal
Pembersih wajah dengan busa berlebihan dapat membuat kulit kering, iritasi, dan memicu jerawat.

5. Tidak perlu membeli patch pembalut khusus 
Lebih hemat menggunakan hydrokolloid patch berukuran lebih besar yang bisa dipotong sesuai kebutuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/629/3198075//remaja-eUlj_large.jpg
Pentingnya Merasa Cantik Secara Sehat bagi Remaja Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/611/3197766//fuji_influencer-HYDv_large.jpg
Sering Dihujat soal Penampilan, Fuji: Kenapa Sih Netizen Ngatain Aku Jelek Mulu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/611/3196267//disegel_bpom-HqNb_large.jpg
Klarifikasi Daviena Skincare Usai Produknya Ditarik BPOM, Warganet Alami Trust Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/611/3195419//perawatan-705N_large.jpg
Teknologi Ini Bisa Perbaiki Skin Barrier yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193450//bedah_plastik-DeKy_large.jpg
6 Tren Bedah Plastik 2026, Pasien Ingin Terlihat Lebih Natural
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement