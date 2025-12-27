10 Hal Penting yang Wajib Moms Beritahu ke Anak Perempuan

10 Hal Penting yang Wajib Moms Beritahu ke Anak Perempuan. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Memiliki anak perempuan bukan hanya soal merawat penampilan luar, tetapi juga membangun kebiasaan sehat sejak dini. Banyak hal kecil dalam rutinitas sehari-hari yang kerap dianggap sepele, padahal berdampak besar pada kesehatan tubuh dan reproduksi anak di kemudian hari.

Karena itu, Moms perlu lebih cermat dalam menanamkan kebiasaan perawatan yang aman dan tepat. Mulai dari kebiasaan berpakaian saat tidur, pemilihan produk perawatan tubuh, hingga cara merawat kebersihan diri, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang.

Berikut panduan yang bisa Moms sampaikan kepada anak perempuan, seperti dikutip dari ExpertCare, Minggu (28/12/2025).

1. Lebih baik tidak memakai bra saat tidur

Tidur tanpa bra membantu sirkulasi lebih lancar dan menurunkan risiko iritasi. Jika tetap memakai bra, pilih yang nyaman dan tidak berkawat.

2. Hapus lipstik sebelum makan

Langkah ini membantu mengurangi risiko menelan zat berbahaya seperti paraben yang berpotensi memengaruhi hormon.

3. Hindari saling meminjam brush makeup

Berbagi alat makeup dapat memicu infeksi silang. Pastikan brush dicuci secara rutin setiap 7–10 hari.

4. Pilih facial wash dengan busa minimal

Pembersih wajah dengan busa berlebihan dapat membuat kulit kering, iritasi, dan memicu jerawat.

5. Tidak perlu membeli patch pembalut khusus

Lebih hemat menggunakan hydrokolloid patch berukuran lebih besar yang bisa dipotong sesuai kebutuhan.