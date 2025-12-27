Penyebab dan Solusi Hilangkan Mata Bengkak dan Berkantung di Pagi Hari

Penyebab dan Solusi Hilangkan Mata Bengkak dan Berkantung di Pagi Hari. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Mata bengkak adalah bagian yang nyaris selalu hadir dalam rutinitas pagi. Biasanya hadir dengan lingkaran hitam yang membengkak dan kelopak mata yang tampak kendur.

Menurut para ahli, kondisi ini sebenarnya sangat umum. Area di bawah mata memang rentan mengalami penumpukan cairan. Mata bengkak juga bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari alergi, dehidrasi, penggunaan riasan berlebihan, hingga faktor gaya hidup.

Konsultan ahli bedah mata dan okuloplastik, Dr. Elizabeth Hawkes, menjelaskan bahwa konsumsi alkohol, kurang tidur, dan stres dapat membuat mata terlihat lebih bengkak saat pagi hari.

Meski banyak orang bisa menebak penyebabnya, cara mengurangi bengkak pada mata sering kali tidak sesederhana itu. Karena itulah, para ahli pun angkat bicara.

Di Balik Mata Bengkak

Dr. Hawkes menjelaskan bahwa bola mata berada di dalam rongga tulang yang disebut orbit, yang dilapisi oleh jaringan lemak. Lemak ini ditahan oleh struktur tipis bernama septum orbital. Seiring bertambahnya usia, septum ini dapat melemah sehingga lemak mulai menonjol ke depan dan memicu tampilan kantung atau bengkak di bawah mata.

Pada kelopak mata bawah sendiri terdapat tiga bantalan lemak, medial, sentral, dan lateral, yang bisa semakin terlihat ketika septum melemah. Meski sering dikaitkan dengan proses penuaan alami, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain.

Apa Saja Penyebab Mata Bengkak?