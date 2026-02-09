Simpan Whip Pink saat Pindah Rumah, Elsa Japasal Buka

JAKARTA - Artis Elsa Japasal atau Eca Aura buka suara terkait isu tabung gas Whip Pink yang diduga ditemukan di kediamannya. Dugaan adanya tabung gas N2O itu muncul saat Eca mengunggah video pindahan rumah dan terlihat penampakan botol tabung pink tersebut.

Menanggapi hal itu, Eca mengaku bingung beredar kabar dirinya menyimpan tabung Whip Pink yang disebut bisa disalahgunakan.

“Awalnya aku cuma nge-share video pindahan rumah, tapi muncul asumsi yang di luar dugaan,” jelas Eca di Instagram-nya @elsaajapasal, dikutip Senin (9/2/2026).

Eca pun menegaskan dirinya tak pernah memiliki ataupun menggunakan tabung Whip Pink yang tengah ramai beredar. Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan untuk aktivitas apapun terkait tabung tersebut.

“Aku gak pernah memiliki, menggunakan atau melakukan aktivitas apapun terkait dengan tabung pink, video itu diambil sekitar 2 bulan lalu,” ungkap Eca.

Eca mengungkap dirinya paham banyak netizen hingga fans yang mengkhawatirkan bila ada tabung pink tersebut di rumahnya. Terlebih, tengah ramai beredar penyalahgunaan tabung gas tersebut untuk memberikan efek fly.