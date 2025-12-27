15 Pakaian Wajib yang Harus Ada di Lemari Biar Gaya 2026 Makin On Point

JAKARTA - Menyambut tahun 2026, banyak pencinta mode mulai melirik kembali isi lemari pakaian mereka. Menata ulang pakaian dasar di awal tahun kini jadi cara paling simpel untuk upgrade gaya tanpa ribet dan tanpa harus mengikuti tren yang cepat berganti.

Bukan soal tampil heboh, melainkan memperkuat fondasi-pakaian yang sering dipakai sehari-hari, mudah dipadukan, dan selalu bikin tampilan terlihat rapi, effortless, serta relevan. Dengan beberapa penyegaran kecil tapi tepat, gaya harian bisa langsung terasa lebih terkonsep dan “niat”.

Item esensial punya peran besar dalam menentukan keseluruhan look. Kemeja berkancing yang jatuhnya pas, tank top yang fit di badan, sampai sweater rajut lama yang sudah waktunya diganti-detail-detail inilah yang bikin jeans terlihat lebih mahal, setelan tampak lebih polished, dan outfit santai tetap kelihatan chic tanpa usaha berlebihan.

Meski sering dianggap basic, pakaian dasar justru jadi kunci gaya yang konsisten. Para pencinta mode paham betul bahwa kualitas bahan, ukuran yang pas, dan kondisi pakaian yang fresh sangat berpengaruh. Bahkan hal sederhana seperti kaus putih baru atau kaus kaki bersih bisa langsung mengubah vibe penampilan.

Karena itu, pembaruan lemari tahun ini bukan sekadar beres-beres, tapi langkah cerdas untuk memastikan setiap outfit dimulai dari dasar yang kuat. Hasilnya? Gaya lebih on point, lebih percaya diri, dan siap dipakai ke mana saja.

Berikut daftar 15 pakaian wajib yang perlu ada di lemari untuk menyambut 2026, seperti dikutip dari Who What Wear, Minggu (28/12/2025).

1. Kemeja Putih Berkancing

Kemeja putih berkancing rapi akan langsung meningkatkan penampilan Anda, baik dipadukan dengan denim, celana panjang, atau sebagai lapisan di bawah sweater rajut favorit Anda. Ini adalah satu-satunya pakaian yang selalu terlihat rapi, bahkan di hari-hari ketika Anda tidak merasa demikian.

2. Satu Set Kaos Putih Baru

Memiliki koleksi kaus putih baru adalah hal yang wajib-cerah, bersih, dan pas di badan untuk melengkapi segala hal mulai dari setelan jas hingga pakaian olahraga santai di akhir pekan. Kaus putih berperan sebagai pahlawan tak terduga dalam setiap penyegaran lemari pakaian.

3. Sweater Leher Bulat

Sweater kasmir lembut akan langsung menghadirkan kemewahan pada pakaian sehari-hari Anda. Ini adalah pakaian yang nyaman namun tetap elegan yang akan selalu Anda kenakan.

4. Set Piyama Berkualitas

Satu set piyama yang serasi akan langsung meningkatkan rutinitas malam Anda dan sekaligus berfungsi sebagai pakaian santai yang modis. Ini adalah jenis kemewahan kecil yang menentukan suasana hati untuk tahun yang lebih teratur.

5. Set Tank Top yang Bagus

Deretan tank top berkualitas tinggi membuka peluang penataan gaya tanpa batas-Anda bisa memakainya berlapis-lapis, memakainya sendiri, atau memadukannya dengan setelan jas untuk tampilan yang rapi dan minimalis.

6. Kardigan yang bagus

Cardigan yang rapi cocok untuk berbagai musim dan pakaian, menambahkan kelembutan dan struktur secara seimbang. Ini adalah pakaian pokok yang sederhana namun membuat segalanya terasa sedikit lebih elegan.

7. Sepatu Sneakers Baru

Baik Anda memilih gaya klasik atau kontemporer, sepasang sepatu kets yang bersih akan langsung memodernisasi pakaian pokok Anda. Sepatu kets menghadirkan energi segar dan santai pada setiap pakaian yang Anda kenakan.