HOME WOMEN LIFE

Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |06:15 WIB
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral kisah cinta beda benua antara gadis dari Desa Luwu, Sulawesi Selatan, dengan pria asal Sudan, Afrika. Kisah cinta ini pun berlabuh ke bahtera pernikahan.

Video pernikahan seorang gadis asal Dusun Salumakarra, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang (Bupon), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendadak viral di media sosial. Pernikahan ini menarik perhatian publik karena mempertemukan dua insan dari latar belakang benua berbeda, Asia dan Afrika.

Diketahui, pengantin perempuan, Alifah Alidain Nur (29), resmi dipersunting pria asal Sudan, Malik Maluil Jok (32), dalam prosesi akad nikah.

“Pernikahan lintas benua antara Malik dan Alifah,” tulis Instagram bone.update.

Kisah cinta ini bermula dari perkenalan di Facebook. Postur tubuh Malik yang mencapai 2 meter pun menyita perhatian netizen. Jika bersanding di samping Malik, tinggi Alifah bahkan hanya mencapai siku suaminya.

Halaman:
1 2
      
