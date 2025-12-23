Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |06:10 WIB
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bencana banjir bandang yang menerjang Aceh dan Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Namun, di tengah musibah ini, warganet dibuat haru oleh momen seorang pria yang rela berjalan kaki ratusan kilometer demi tetap bisa melangsungkan pernikahan.

Kisah itu viral diunggah akun Instagram @handoko_115. Handoko rela berjalan kaki menempuh jarak 136 kilometer dari Takengon, Aceh Tengah, menuju Lhoksukon, Aceh Utara.

“Rela jalan kaki dari Takengon ke Lhoksukon demi akad nikah. Lekas membaik, Aceh,” tulisnya.

Dalam video itu, terlihat Handoko berjuang berjalan kaki dengan medan jalanan yang rusak dan penuh rintangan. Nampak jalanan di hadapannya hancur hingga penuh batuan dan lumpur.

Meski begitu, rintangan tersebut tak menghalanginya untuk menemui sang cinta sejati. Jarak ratusan kilometer dengan jalanan yang rusak parah tetap ia tempuh untuk bisa melangsungkan akad nikahnya bersama gadis tercinta.

Perjuangannya pun membuahkan hasil. Setelah berjalan kaki begitu jauh, Handoko pun sukses melangsungkan pernikahannya. Dengan bangga, ia menunjukkan potret akad nikahnya bersama wanita yang ia cintai.

“Alhamdulillah, hasil perjuangan yang tidak sia-sia,” tulisnya.

Halaman:
1 2
      
